Addio a Sergio Staino | il papà di Bobo icona della sinistra

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 ottobre 2023) È 0scomparso a Firenze, a 83 anni,, disegnatore e fumettista. Il creatore di, il suo personaggio più famoso, fu anche direttore dell'Unità. Da tempo malato, era ricoverato da qualche giorno per l'aggravamento delle sue condizioni.ha segnato per decenni la satira, ovviamente vista dallaera un omone un po' calvo e con barbetta, vagamente somigliante a Umberto Eco, comunista come impostazione ideologica ma di animo critico anche verso il suo partito di riferimento come la satira richiede. Spesso era ritratto mentre spiegava alla figlia la politica italiana. "Toscanaccio" di Siena, nato e cresciuto a Piancastagnaio prima di trasferirsi a Scandicci, laureato in architettura,si dedica al mondo dei fumetti ed esordisce con ...