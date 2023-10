Abu Mazen | ritratto di un leader diventato autocrate e poco amato dai palestinesi

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il successore di Arafat ha preferito la diplomazia alle armi e ora affronta la lotta per la successione e la perdita di consenso

21 ott 11:55: i palestinesi non lasceranno mai la loro terra 'Non lasceremo mai la nostra terra, non lasceremo mai la nostra terra'. Lo ha ripetuto due volte il presidente palestinese...

(Adnkronos) – “Il nostro popolo sta affrontando una offensiva selvaggia da parte dello Stato di Israele, che sta violando la legge internazionale” con un impatto “su cittadini e infrastrutture, senza ...'Insieme definiamo la road map per mettere fine alla crisi umanitaria'. Abu Mazen: 'Non lasceremo mai la nostra terra' (ANSA) ...