Abu Mazen | “Offensiva selvaggia di Israele | palestinesi non lasceranno mai la loro terra”

Leggi su italiasera

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Il nostro popolo sta affrontando unada parte dello Stato di, che sta violando la legge internazionale” con un impatto “su cittadini e infrastrutture, senza alcuna distinzione”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu, parlando al Summit per la pace a Il Cairo, in Egitto. “Siamo contrari alla dislocazione del nostro popolo e a qualsiasi migrazione forzata del nostro popolo. Non abbandoneremo mai la nostra. Resteremo nella nostra”, ha assicurato il leader palestinese. Secondo Abuè necessario “aprire corridoi umanitari per far sì che possano entrare tutti i soccorsi e il materiale medico” e riattivare “la fornitura di acqua ed elettricità. Ma le autorità israeliane non ...