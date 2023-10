Abodi | “San Siro? Spero che il vincolo venga superato” E Sala ringrazia…

Con il ministro per lo Sport, Andrea"ci avevo anche parlato. Non so quanto servirà, però lo apprezzo perché torniamo un po' al ... che auspica un superamento del vincolo posto suSiro dalla ...

San Siro: Sala 'vincolo non va bene, apprezzo parole di Abodi' Agenzia ANSA

San Siro, Abodi alleato di Sala per eliminare il vincolo culturale sullo stadio: «Anche Wembley fu demolito» Corriere Milano

Assist del ministro dello Sport, Andrea Abodi, al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla questione dello stadio di San Siro. Abodi nei giorni scorsi si è augurato che il vincolo posto sul secondo ...Sergio Staino, disegnatore e fumettista tra i più noti d'Italia, è morto oggi all'ospedale di Firenze San Giovanni di Dio, dove era ricoverato da qualche giorno, ...