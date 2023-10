(Di sabato 21 ottobre 2023) In occasione della seconda edizione del Next Generation Fest al Teatro del Maggio a Firenze, l'attuale Ministro dello Sport, Andrea, ha espresso la necessità di colmare il divario con le giovani generazioni, non solo attraverso il dialogo e l'ascolto, ma anche fornendo nuove. L'articolo .

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea, a "Un Giorno da Pecora" su ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovodi Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Abodi: “Il servizio civile universale è una meravigliosa opportunità di cittadinanza attiva” Orizzonte Scuola

Abodi e il sogno FdI del “servizio civile nei campi” Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Con il ministro per lo Sport, Andrea Abodi "ci avevo anche parlato. Non so quanto servirà, però lo apprezzo perché torniamo un po' al punto.La proposta del ministro dello sport chiama in causa il ct dell’Italia: “La maglia azzurra deve esprimere un valore morale” ...