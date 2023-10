Abbiati dal Milan alla Juventus | il “risarcimento” voluto da Berlusconi

Leggi su dailymilan

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ogni estate, in agosto, San Siro apriva le sue porte al Trofeo, appuntamento imperdibile prima dell’inizio del campionato. Ilospitava lain un’amichevole che forniva sempre ottime indicazioni sul campionato che sarebbe stato. Nel 2005 il consueto match estivo fu segnato dall’infortunio di Buffon, da cui nacque come sorta di “” il passaggio di. Nonostante si trattasse di una partita amichevole, la partita fu giocata con ritmi sostenuti. Entrambe le squadre non volevano sfigurare“scala del calcio” e, allo stesso tempo, volevano superarsi a vicenda nella più classica delle prove di forza. Da ciò scaturisce l’infortunio di Buffon che, in uscita bassa sui piedi di Kakà involato a rete, si ...