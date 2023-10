A Villa Medici arriva la mostra “Storie di Pietra”

Si dice, infatti, che lasia infestata dallo spirito di Isabella de', la sfortunata figlia prediletta di Cosimo I, nota per la sua seducente bellezza. La storia racconta che fu ...

Performance-concert RELAX | Nico Vascellari X Calcutta Villa Medici

Relax a Villa Medici: a Roma, la performance di Nico Vascellari e Calcutta ExibArt

Si è svolto a Villa Guarracino, a Torre Annunziata, il settimo convegno regionale della Campania del Sindacato Medici Italiani che ha affrontato il tema del regionalismo differenziato in sanità, le ...Genova – Assessore Gratarola, come può succedere che una falsa medica lavori per tre giorni in un pronto soccorso e in precedenza in un reparto di Medicina (qui l’articolo) per due settimane