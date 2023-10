A Roma il corteo contro la nuova Ztl | ' bloccheremo la città'

... noi siamo' hanno percorso le strade della città con cartelli come 'No Ztl' e 'Pd - Partito dei ricchi'. Sui social gli stessi partecipanti, postando i video del, parlano di circa un ...

Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 ottobre RomaToday

Dietro lo striscione 'Noi siamo il popolo, noi siamo Roma' hanno percorso le strade della città con cartelli come 'No Ztl' e 'Pd - Partito dei ricchi'. Sui social gli stessi partecipanti, postando i ...Circa un migliaio di persone sono scese in piazza a Roma per manifestare il proprio supporto al popolo palestinese e chiedere uno stop dei raid israeliani a ...