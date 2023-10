A passo d’uomo | il film con Jean Dujardin impressiona l’occhio e lavora nell’inconscio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Se sopravvivo, attraverso la Francia a piedi”. È quello che pensa e promette a se stesso Pierre (), uno scrittore di mezza età, ancora fascinoso e aitante, finito giù ubriaco da un balcone per otto metri, salvatosi dalla morte ma con il cranio fratturato, vertebre incrinate, una gamba fracassata. E A, il– che in originale fa Sur les chemins noirs, cioè Sentieri neri come il romanzo di Sylvain Tesson (Sellerio) da cui è liberamente tratto – inizia pedissequamente con il dettaglio di un paio di scarpe che spingono in salita tra le pietre sottili e fragili che cedono pericolosamente disordinate. Pierre intraprenderà un coast to coast dal Sud Est della Francia (Mercantour) al Nord Ovest (Nez de Jobourg in Normandia). 1302 chilometri zaino in spalla, bacchette strette in ...