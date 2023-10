A che ora Sassuolo-Lazio oggi in tv | Serie A | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Quest’laA 2023-2024 tornerà a occupare la scena del weekend calcistico in Italia dopo la sosta per le nazionali del fine settimana appena trascorso. L’ultimo anticipo del sabato odierno valevole per la nona giornata del campionato vedrà di fronte, le quali scenderanno in campo dalle ore 20.45. Ildi Alessio Dionisi va alla caccia dell’ennesimo risultato positivo con una big della stagione. I neroverdi si affideranno a Consigli per la porta, difesa a quattro composta da Pedersen, Erlic, Ruan e Vina, in mediana che vedrà in azione Boloca e Racic. Sulla trequarti si muoveranno Laurientè, Bajrami e Berardi, i quali supporteranno l’unica punta Pinamonti. Per dare continuità alla vittoria con l’Atalanta di due settimane fa, ladi Maurizio Sarri ...