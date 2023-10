Ztl Roma | Gualtieri | “Slitta di alcuni mesi accensione varchi”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sulla Ztl fascia verde per"abbiamo trovato oggi l'intesa con la Regione Lazio sulle modifiche della delibera". Lo ha annunciato il sindaco della Capitale Robertodurante il punto stampa a Piazza Venezia per la realizzazione della stazione della metropolitana. "L'deislitterà diin attesa dell'attivazione del Move-in e dei carnet d'ingresso" spiega il primo cittadino a proposito del provvedimento che ha creato numerose proteste tra i cittadinini. La petizione su Change per dire "no ai nuovi" è stata firmata a oggi da oltre 100mila persone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

"Con la Regione Lazio abbiamo trovato una intesa sulla delibera per la Ztl Fascia Verde. L'accensione dei varchi slittera di alcuni mesi in attesa dell'attivazione dei move-in" «Basta con lo scaricabarile sulla ztl: il Campidoglio convochi subito il consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni e chiarisca ai cittadini in maniera definitiva come intende ...»