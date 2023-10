Ztl Roma | Gualtieri | “Slitta di alcuni mesi accensione varchi”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sulla Ztl fascia verde per“abbiamo trovato oggi l’intesa con la Regione Lazio sulle modifiche della delibera”. Lo ha annunciato il sindaco della Capitale Robertodurante il punto stampa a Piazza Venezia per la realizzazione della stazione della metropolitana. “L’deislitterà diin attesa dell’attivazione del Move-in e dei carnet d’ingresso” spiega il primo cittadino. La misura della fascia verde Ztl ha creato numerose proteste tra i cittadinini. La petizione su Change per dire “no ai nuovi” è stata firmata a oggi da oltre 100mila persone. “Non abbiamo soldi per comprare auto nuove, ma dobbiamo andare a lavorare” scrive Marzia, tra i firmatari, a cui fa eco Amerigo che ...

