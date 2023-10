Zaniolo | il comunicato dell’Aston Villa | «Disponibile per le partite»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’Astonha pubblicato una nota riguardo Nicolòe il caso scommesse in cui è coinvolto L’Astonha pubblicato una nota riguardo Nicolòe il caso scommesse in cui è coinvolto.– «L’Astonpuò confermare che Nicolòsta assistendo la Federcalcio italiana (FIGC) e le autorità competenti nell’indagine su presunte attività di scommesse illegali. Il giocatore ha anche incontrato gli alti dirigenti del club.si sta allenando regolarmente con la prima squadra ed èper la selezione in vista della partita di questo fine settimana contro il West Ham United. Nessun altro commento verrà fatto dal club».