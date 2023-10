X Factor Italia | scelti i concorrenti per i Live Show | ecco le squadre

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Completate finalmente le selezioni di X2023, i giudici hanno scelto iche andranno aidi questa edizione. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno formato le loroal termine di una due-giorni di “ritiro artistico” durante il quale ogni giudice ha avuto modo non solo di riascoltare i 5 artisti che hanno superato la fase dei Bootcamp, ma anche di conoscerli meglio, trascorrendo con loro diversi momenti della giornata e creando con loro un filo diretto grazie a un’attività a loro scelta. Giochi in piscina e una cena a base di pizza per la squadra di Fedez, una villa in campagna con una seduta di meditazione e una gara di apnea in piscina per il gruppo capitanato da Ambra, una dimora antica ed elegantissima riempita dalle note del pianoforte ...