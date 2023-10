X Factor 2023 | completate tutte le squadre dei giudici

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Scelti i concorrenti che andranno ai Live Showle selezioni di X: ihanno scelto i concorrenti che andranno ai Live Show di questa edizione. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno formato le loroal termine di una due-giorni di “ritiro artistico”. Giochi in piscina e una cena a base di pizza per la squadra di Fedez, una villa in campagna con una seduta di meditazione. Una gara di apnea in piscina per il gruppo capitanato da Ambra, una dimora antica ed elegantissima riempita dalle note del pianoforte suonato da Morgan e i suoi (e una partita a tennis). Leggi anche: X, Fedez: “La mia squadra? Scelta perché credo che sia forte” Una casa immersa tra i monti dove Dargen ha raccolto la sua squadra, coloratissima e sempre con ...