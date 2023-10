X | Elon Musk lancia i nuovi abbonamenti Premium

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nuova vita per il social di. L'imprenditore sudafricano si prepara are altre forme di abbonamento a X, l'ex Twitter. Lo annuncia lui stesso in un post sul social. Da quando ha acquisito il social, infatti,ha cercato di riorganizzare l'intero settore introducendo anche molte opzioni a pagamento. Ma cosa ha scrittosu X? «Duelivelli diverrannoti presto - ha detto- Uno ha un costo inferiore con tutte le funzionalità ma nessuna riduzione nella pubblicità mentre l'altro è più costoso ma non ha pubblicità».