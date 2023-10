WWE | La gestione creativa di Roman Reigns non è cambiata senza Vince McMahon

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo un periodo di as, prassi ormai consolidata dopo un grande evento,ha fatto ritorno la scorsa settimana a SmackDown e sulla sua strada che porta a Crown Jewel si è trovato LA Knight, Superstar in continua ascesa e beniamino del pubblico. Durante l’asdiè diventata ufficiale la fusione tra WWE e UFC sotto il controllo di Endeavor e soprattutto, notizia delle ultime settimane,è stato definitivamente messo da parte per quanto riguarda l’apporto creativo agli show, con Triple H a gestire saldamente la direzionedel main roster. Lecito quindi domandarsi se ciò possa aver avuto un impatto su quella che è la direzionedi...