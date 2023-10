(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nonostante le continue diatribe dietro la figura di, alcune recenti ed ormai note, ilsu di lui prodotto da Netflix è stato confermato. Parola del produttore esecutivo di quest’ultimo, Bill Simmons, che ha discussoaspetti di questa “docuserie“, dando addirittura una finestra di lancio, ovvero inizio 2024. “Penso che vedrà la luce all’inizio del prossimo anno – ha affermato Simmons – Chris Smith sta dirigendo il tutto. Credo sia uno dei cinque, se non dei tre migliori registi di documentari al mondo. Abbiamo lavorato molto a questo lavoro ma non voglio dire troppo…”. Il produttore esecutivo del progetto ha confermato di aver avuto modo di vedere e parlare proprio condurante la produzione, fattore determinante, secondo lui, per una panoramica a 360° ...

... è stabilito in anticipo chi vincerà, in parte dai promotori (non è diverso dal monopolio della... Nel 2018, Saúl Armendáriz è stato il soggetto deldi Marie Losier Cassandro, the ...

WWE: Il documentario su Vince McMahon si farà ed avrà diversi episodi Zona Wrestling

Mick Foley: “Becky Lynch voleva le facessi da manager in WWE” World Wrestling

Dopo aver richiesto il proprio rilascio per colpa del ritorno di Vince McMahon nella compagnia, l'atleta di IMPACT Wrestling torna a parlare del suo rapporto col Triplo ...The Eradicator conquista tutti con un anno meraviglioso che le ha fatto vincere tutto perché 'Mami is always on top' ...