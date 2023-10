WWE | Da oggi disponibile una nuova versione di 2K23 con Bad Bunny protagonista

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 2K è uno dei colossi del gaming mondiale e da anni è oramai cosa fatta la partnership tra la stessa e la WWE. Il famoso videogame esce una volta l’anno condifferenti in base ai character esclusivi disponibili edla compagine di Stamford ne ha annunciata una tuttaconniente meno che Bad! Il tweet Just when you thought he couldn’t get any badder…An all-new @sanbenito playable character launches today with #WWE’s special BadEdition. pic.twitter.com/86Zl1f6yQc— Triple H (@TripleH) October 20, 2023