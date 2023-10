WTA Nanchang 2023 | risultati 20 ottobre | doppio successo per Leylah Fernandez | che vola in semifinale

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il maltempo concede una tregua e così oggi si disputano gli ottavi di finale della parte bassa e tutti i quarti del tabellone degli Jiangxi Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250, in corso sul veloce outdoor di, in Cina: non ci sono azzurre in corsa nel main draw di singolare femminile. Negli ottavi della parte bassa del tabellone la tedesca Laura Siegemund elimina la norvegese Ulrikke Eikeri con lo score di 6-1 6-3 e si regala la sfida contro la ceca Katerina Siniaková, che regola la transalpina Varvara Gracheva col punteggio di 6-4 6-3. L’ultimo accoppiamento dei quarti di finale scaturisce dalle vittorie della bielorussa Aliaksandra Sasnovich, che supera la russa Valeria Savinykh per 6-3 6-2, e della canadese, che batte la padrona di casa cinese You Xiaodi per 6-4 6-1. Nei quarti ...

... perché la pioggia aveva cancellato completamente il programma di ieri del250 die oggi " con una condizione meteorologica decisamente più benevola - alcune giocatrici hanno dovuto fare ...

Leylah Fernandez booked her place in a second straight semifinal -- and sealed the longest winning streak of her career -- after winning two matches in one day at the Jiangxi Open. Marie Bouzkova and ...