WTA Monastir 2023 | Tsurenko e Mertens vanno avanti nella giornata italiana

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nell’attesa dell’ultimo quarto di finale di, quello con Lucrezia Stefanini che tenterà di sovvertire il pronostico con la francese Clara Burel, ladel WTA 250 tunisino è stata non particolarmente piena di lotta, se si fa parzialmente eccezione per il primo match. Quel primo match che, appunto, è il derby italiano tra Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, con approdo della toscana in semifinale. Domani per lei confronto con Lesia: l’ucraina numero 4 del seeding non ha problemi con la spagnola Nuria Parrizas Diaz (6-3 6-2). Nonostante le due siano già da alcuni anni contemporaneamente sul circuito WTA, non c’è alcun precedente. WTA, Jasmine Paolini prevale nel derby contro Lucia Bronzetti e approda in semifinale Per quel che riguarda Elise, ...