WTA Monastir 2023 | Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale in doppio!

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si continua a parlare italiano a, in Tunisia, sede delOpendi tennis, torneo di categoria WTA 250:, dopo aver vinto il quarto diin singolare contro Lucia Bronzetti, si qualifica per ladi doppio in coppia con. Le italiane la spuntano contro le polacche Magdalena Frech e Katarzyna Kawa, battute al match tie break con lo score complessivo di 6-7 (4) 6-3 11-9, maturato dopo un’ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva, dopo aver anche annullato un match point alle avversarie. Nel primo set le azzurre partono male, ritrovandosi sotto 0-3, ma reagiscono, accorciano sul 2-3 e poi trovano la parità sul 4-4.e ...