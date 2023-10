Wta Monastir 2023 | programma e ordine di gioco semifinali sabato 21 ottobre con Jasmine Paolini

...l'avventura di Lucrezia Stefanini nel "Jasmin Open" (250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di, in Tunisia. La 25enne di Carmignano , n.125, ha ...

WTA Monastir 2023, Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale in doppio! OA Sport

WTA Monastir: Paolini vince il derby con Bronzetti e si qualifica per la semifinale Ubitennis

La riminese vincente in tre set nelle semifinali del WTA 250 di Palermo lo scorso anno e la lucchese che ebbe la meglio nelle semifinali del WTA 125 di Firenze lo scorso maggio, sempre in tre set e ...Si continua a parlare italiano a Monastir, in Tunisia, sede del Jasmine Open Monastir 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250: Jasmine Paolini, dopo aver vinto il quarto di finale in singolare ...