Wta Monastir 2023 | Paolini vince il derby con Bronzetti ed è la prima semifinalista

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ladel Wta di, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre sul cemento in Tunisia, è Jasmine. La numero uno d’Italia ha sconfitto in due set la connazionale Lucia, imponendosi con il punteggio di 7-5 7-6(3) dopo 1h56? di gioco. Seconda semifinale consecutiva per la giocatrice toscana, che dopo aver brillato a Zhengzhou si è spinta al penultimo atto anche a. Nonostante il punteggio faccia pensare ad un match equilibrato,è stata in controllo dall’inizio alla fine, faticando solamente a mandare al tappeto l’avversaria. Il merito è anche di, che si è difesa bene e non ha mai mollato. Alla lunga però l’ha spuntata Jasmine, che in semifinale sfiderà una tra ...