WTA Cluj-Napoca 2023 | risultati 20 ottobre | Elena-Gabriela Ruse approda in semifinale nel torneo romeno

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Si sono conclusi i quarti di finale dei Transylvania Opendi tennis: sul veloce indoor di, in Romania, ildi categoria WTA 250, privo di italiane, vede tre dei quattro match odierni risolversi soltanto al terzo set. Nella parte alta del tabellone ci sarà un derby tedesco in: Eva Lys liquida la qualificata russa Ekaterina Makarova, classe 1996, con un duplice 6-2, e domani se la vedrà con la connazionale Tamara Korpatsch, che rimonta e batte l’ucraina Daria Snigur per 3-6 6-2 6-4. Nella parte bassa del main draw la spagnola Rebeka Masarova, numero 4 del seeding, rimonta ed elimina la romena Ana Bogdan, testa di serie numero 5, per 3-6 7-6 (4) 6-3, e domani affronterà un’altra romena,, che piega in ...

Il programma di sabato 21 ottobre con gli orari e l'ordine di gioco del torneodi- Napoca 2023. Al via le semifinali in terra tedesca, dove le quattro giocatrici rimaste in corsa andranno a caccia del pass per le semifinali. Una sola testa di serie ancora in gara, ...

