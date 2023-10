“Wow | sono già a questo punto” Belen e il fidanzato Elio Lorenzoni | c’è già la grande svolta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Novità improvvisa sul rapporto traRodriguez e il suo. Nestate dette di tutti i colori in questi ultimi giorni e c’è chi avesse addirittura paventato la possibilità che lei si fosse legata all’imprenditore, solo come gesto di rivalsa nei confronti di Stefano De Martino, dopo i reiterati presunti tradimenti da parte del conduttore. Ma ciò che ha fatto adesso la conduttrice tv smentisce del tutto queste indiscrezioni negative. Nelle scorse ore, persone vicine anon si erano soffermate solamente sul, ma avevano anche raccontato come stesse lei daldi vista emotivo. La maggiore sofferenza emotiva di, secondo Oggi, sarebbe ...