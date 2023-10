World Combat Games | Polsinelli conquista l’argento nel kata individuale maschile

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Riyadh – Una splendida prima giornata d’apertura per l’Italia del Karate ai. Guidosale sul podio nele lo fa mettendoal collo. E’ la prima medaglia tricolore e gli Azzurri sognano altri successi fino a domenica 22 ottobre. Domani saliranno sul tatami Sofia Ferrarini, Daniele De Vivo, Matteo Fiore e Matteo Avanzini, tutti impegnati nel kumite. Come riporta la nota di fijlkam.it ‘Dopo un ottimo percorso nel Round Robin, dove ha battuto due avversari su tre,si è imposto nella semifinale con il francese Fabien Tran sul risultato di 42.10 a 41.70. Nella finalissima ha poi incontrato l’hongkonghese Yu Hin Tang, sul quale nel girone aveva avuto la meglio, ma al ...

Antonella Farnè, ventiseienne di San Pietro in Casale, rappresenterà l'Italia ai World Combat Games 2023 in Arabia Saudita. La cintura nera di Ju Jutsu si sfiderà con le altre 5 migliori atlete della ...Per la Nazionale Italiana si sono qualificati 5 karateka: Guido Polsinelli nel kata; Sofia Ferrarini (68 kg), Daniele De Vivo (75 kg), Matteo Fiore (84 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg) nel kumite. Ad ...