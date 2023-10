“Who To Love” | alla Festa del Cinema di Roma Dave Stewart e Greta Scarano

"Ho lavorato con tante cantanti: Sinéad O'Connor, Stevie Nicks, ovviamente Annie. Le loro storie si mescolano in quella di Adalyn", ci dice Dave Stewart a proposito dito, il cortometraggio presentato ieri sera alla Festa del Cinema di Roma. Scritto dal fondatore degli Eurythmics e diretto da Giorgio Testi, il breve film è interpretato da Greta Scarano e ...

Who to Love, Dave Stewart lancia un album e un film con Greta Scarano e i Mokadelic Sky Tg24

Dave Stewart e il suo nuovo progetto "Who to love" con degli artisti ... Radio Capital

Feimster, who brings her new standup act "Live, Laugh, and Love," to Oakland's Fox Theater on Oct. 21, explains, "That's what I wanted to name my tour, because it has that sort of fun, positive vibe ...Ethan Hampton, a senior at Paul Laurence Dunbar, is recovering after suffering a career-ending spinal injury in the second game of the season.