Wanda Nara parla per la prima volta della leucemia | «È stata una svolta imprevista | ho avuto i pensieri più brutti»

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La showgirl argentina ha confermato la diagnosi («arrivata subito») raccontando ansie e paure, specie per via dei cinque figli: «Oggi sto cercando di vivere dando più valore a ogni momento»

Mancano poco più di 24 ore al suo debutto a Ballando con le Stelle , al via su Rai 1 nella prima serata del 21 ottobre. E, prima di scendere in pista,ha raccontato le sue emozioni in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera . In particolare, oltre alla sua nuova esperienza come ballerina, la showgirl argentina ha parlato della sua ...

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci, affiancata sempre da Paolo Belli. Tra i concorrenti in gara anche la moglie di Mauro ...in un'intervista a Il Corriere della Sera, Wanda Nara ha risposto sulla sua malattia e sull'avventura nel mondo del calcio come agente di Icardi.