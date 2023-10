Wanda Nara parla della malattia | “La leucemia è stata una svolta imprevista | ho avuto i pensieri più brutti

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “La? Hopiùma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta”. A poco più di ventiquattr’ore dal debutto sulla pista di Ballando con le Stelle,torna aree lo fa senza troppi giri di parole, spiegando come ha reagito quando hala diagnosi e come la forzasua famiglia siafondamentale. Per la prima volta, benché indirettamente, la showgirl e procuratrice calcistica conferma le indiscrezioni che circolano dalla scorsa estate, ammettendo di essere malata di. “Èunatotalmente. Sto cercando di vivere ...

Da lì, partono le telefonate.' Va sottolineato che Milly Carlucci non si stanca mai di chiamare talenti anno dopo anno, come è accaduto con. Da ballerina per una notte a concorrente ...

Wanda Nara, che trasparenze nella nuova campagna in intimo. E spunta una cena segreta con L-Gante FOTO Calciomercato.com

Wanda Nara parla della malattia: “La leucemia è stata una svolta imprevista, ho avuto i pensieri più… Il Fatto Quotidiano

L’edizione che ha di più nel cuore «è la prima, perché non sapeva come il pubblico avrebbe reagito», poi ringrazia «personaggi che, come Fabrizio Frizzi, si sono prestati al gioco». Parola di Milly Ca ...La moglie del calciatore del Galatasaray ha svelato alcuni inediti durante la recente conferenza stampa del dancing show ...