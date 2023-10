Vucinic nei guai | l’ex Juventus e Roma condannato a 2 anni | il motivo

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Mirko, ex attaccante di, è finito nei. Il 40enne è statoa duedi reclusione, con pena sospesa: l’accusa era quella di evasione fiscale. Percalciatore montenegrino è scattata anche la confisca di alcuni beni, come ville, moto e appartamenti, per il valore equivalente all’evasione, poco meno di 6 milioni di euro, e il risarcimento del danno non patrimoniale per l’Agenzia dell’Entrate che si era costituita parte civile. Il pubblico ministero della procura di Lecce aveva chiesto la condanna a 4di reclusione. Il difensore del calciatore, l’avvocato Antonio Savoia, aveva rivendicato l’assoluzione per insussistenza del reato e ha anticipato il ricorso in Appello, dopo che saranno depositate le ...