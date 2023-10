Von der Leyen e Michel divisi da Biden | incontri separati con il presidente Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 ottobre 2023) ?A Washington primo vertice Ue-Usa degli ultimi due anni: prima del summit, ildel Consiglio europeo ricevuto nello studio ovale, per la tedesca solo una chiacchierata nel ‘Rose garden’. Fallita la missione di mostrare una Ue unita, crepe anche sul Medio Oriente. Nessuna intesa con gli Usa per eliminare i dazi di Trump sull’acciaio: in mezzo c’è la Cina