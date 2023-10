Volley | Serie A1 maschile e femminile | come seguire in streaming le partite di questo fine settimana

(Di venerdì 20 ottobre 2023)inizia il campionato diA 1 die continua il campionato: ecco il calendario egli incontri insu VBTV. Si accendono i riflettori sul palcoscenico della pallavoloitaliana con l'inizio del Campionato diA, dopo che la scorsaè iniziato il campionato. VBTV, piattaforma ufficiale dilive Over-The-Top (OTT) diball World e Official Broadcaster, è pronta a trasmettere live tuttedella stagione 2023/2024 portando le emozioni e le grandi sfide in programma nei palazzetti a ...

2023 - 2024A2 femminile L'aria riminese si sta rivelando benefica come non mai per Serena Ortolani. Sono state disputate soltanto due giornate del campionato diA2 difemminile, ma la giocatrice ravennate è stata tra le migliori giocatrici dei due gironi. È una sorta di seconda giovinezza per l'opposto classe 1987 che a San Giovanni in Marignano ...

Volley: serie D femminile, nella prima giornata l'Imperia incontra il Carcare SanremoNews.it

Serie B maschile, per la Nova Volley Loreto c'è il derby con Osimo dopo la sosta AnconaToday

Una nuova partnership per il Cuneo Volley, ricca di gusto e aroma, che accompagnerà le partite in casa della serie A2 nella stagione 2023/2024. Il Club cuneese ha infatti appena annunciato la collabor ...Arrivano i primi big match alla terza giornata di serie A1 femminile. Tra sabato e domenica è in programma una doppia sfida incrociata tra le prime quattro squadre della regular season dello scorso an ...