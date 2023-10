VivaRai2 | ecco dove si trova il glass di Fiorello 

Leggi su funweek

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In attesa di riprendere il famoso “” di Fiorello, il presentatore, da mesi ormai, ha lasciato non pochi indizi riguardanti la nuova location di! Già ad agosto è stata anticipata la stagione in un minispot di 15 secondi che, nella iconicissima grafica della Rai scrive “Prossimamente su Rai 2. Ore 7:15”. Fiorello presenta “Viva Rai 2!” – Foto di KikapressViva Rai 2 è un programma che offre notizie attuali e future, presentate in modo ironico e divertente, ma sempre con leggerezza. È un concentrato di divertimento con musica, canzoni, danze, duetti, sketch, ospiti e collaboratori in continua evoluzione, che vede l’arrivo di nuovi protagonisti ogni giorno. A seguito, però, di continue proteste da parte dei residenti in Via Asiago,era situata la vecchia location, si è deciso di costruire un nuovo set. Viva ...