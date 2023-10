Virginia Sanjust cacciata dal Sant’Andrea? L’ospedale smentisce | «Voleva fare una doccia e le abbiamo detto che non poteva»

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Iniziano a vacillare le dichiarazioni di Giancarlo Armati, figlio e amministratore di sostegno dell’ex annunciatrice Rai Virgina, che nei giorni scorsi aveva accusato il reparto di Psichiatria delSan’Andrea di Roma di aver cacciato la madre e di non essersi preso cura di lei. Secondo quanto ricostruito da fonti sanitarie al Corriere della Sera, lo scorso 15 ottobre la donna si sarebbe presentata nella struttura ospedaliera chiedendo di poteruna. Ma i sanitari presenti l’avrebbero allontanata spiegandole che non era il luogo adatto per la sua richiesta. Al tempo stesso, però, smentiscono che sarebbe stata «via e abbandonata al suo destino», come denunciato dal figlio. L’avrebbero accolta e tranquillizzata. «Era collaborativa, non in una crisi» I medici, ...

L’ospedale nel quadrante Nord di Roma ha preso in cura più volte l’ex conduttrice Rai: “Domenica 15 ottobre voleva lavarsi qui”. La risposta al figlio Giancarlo Armati che aveva puntato il dito contro ...Il figlio dell’ex annunciatrice Rai aveva detto che la madre era stata mandata via nel pieno di una crisi. Fonti sanitarie smentiscono la sua ricostruzione: «Era lucida e collaborativa: ricovero non i ...