(Di venerdì 20 ottobre 2023) La proposta di legge contro ladiche ha ottenuto il via libera in Commissione Giustizia della Camera e' un provvedimento che punta a garantire una maggior tutela alle vittime ...

La proposta di legge contro ladiche ha ottenuto il via libera in Commissione Giustizia della Camera e' un provvedimento che punta a garantire una maggior tutela alle vittime accrescendo l'attenzione verso i "reati ...

Violenza di genere, piu' attenzione sui cosiddetti 'reati spia' Tiscali Notizie

Violenza di genere, piu' attenzione sui cosiddetti "reati spia" Gazzetta di Parma

Eppure la violenza di genere non ha nulla a che fare con l’emergenza: si tratta piuttosto di un fenomeno strutturale. Il convegno si propone di mostrare attraverso le parole di espert* come un nuovo ...Sono disponibili 2 milioni di biglietti per sostenere l’iniziativa antiviolenza e stalking, acquistabili in tutte le rivendite autorizzate ...