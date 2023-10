Vincenzo Mollica in teatro con il monologo L’arte di non vedere

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 20 ottobre 2023) , il racconto intimo di una carriera importante, con ospiti a sorpresa Il narratore per eccellenza del mondo dello spettacolo italiano e non solo, volto tra i più autorevoli del TG1, che ha raccontato per decenni il cinema, la musica e la tv intervistando i più grandi personaggipresenta il suo spettacolodi nonlunedì 11 gennaio 2024 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma e venerdì 15 gennaio 2024 a Milano al TAM –Arcimboldi Milano. Dopo aver raccontato gli altri per anni,si rivelerà come non ha mai fatto prima al suo pubblico inper due eventi eccezionali prodotti da Concerto Music in collaborazione con Vigna PR. Ospiti a sorpresa e una confessione sincera Uno, meglio, una vera ...