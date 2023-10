Vietnam | in 10 anni 50mila lavoratori per industria microchip

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Secondo quanto riporta laNews Agency, ilavrà bisogno di manodopera specializzata nel campo dei semiconduttori e dei: per gli economisti della FullbrightUniversity ...

(ANSA) - HANOI, 20 OTT - Secondo quanto riporta la Vietnam News Agency, il Vietnam avrà bisogno di manodopera specializzata nel campo dei semiconduttori e dei microchip: per gli economisti della Fullb ...Hanoi, 16 ott 05:59 - (Agenzia Nova) - Il Vietnam non raggiungerà l'obiettivo di crescita economica ufficiale per quest'anno. Lo ha anticipato tramite un comunicato l’Assemblea nazionale vietnamita, ...