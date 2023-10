VIDEO – Asia Leva ce l’ha fatta | a X Factor 2023 entra nella squadra di Fedez

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblicato il 20 Ottobre,Non ha ancora 19 anni, eppure è riuscita a conquistare un posto sul palco della 17esima edizione di X. Il rapper, dopo averle assegnato una sediafase dei Bootcamp che le ha garantito l’accesso agli Home Visit, ribadisce ancora che la diciottenne di Sezze ha tutte le carte in regola per avere successo.volutasua, con la quale sfiderà gli altri tre giudici nei live di X. La definitiva consacrazionepuntata andata in onda ieri;, in arte Groan, si è giocata il tutto per tutto negli Home Visit, dimostrando ancora quanto grande sia il suo ...