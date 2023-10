Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)DEL 20 OTTOBREORE 17.20 ERICA TERENZI BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO CODE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA; LE CODE DA CASTELNO IN DIREZIONE LATINA. SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD. TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA. PROSEGUE LO SCIOPERO DEI TRASPORTI ANELLE RETI ATAC E TPL A LIVELLO REGIONALE NELLA RETE COTRAL POSSIBILI DISAGI DALLE 20.00 AL TERMINE DEL SERVIZIO PER TRAM, ...