Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2023 ore 12 | 30

(Di venerdì 20 ottobre 2023)DEL 20 OTTOBREORE 12.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTI GLI INCIDENTI IN VIA DELLA MAGLIANELLA E IN VIA ARDEATINA CIRCONE REGOLARE NELL’ORDINE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBI I CASI CAMBIAMO ARGOMENTO PROSEGUE LO SCIOPERO DEI TRASPORTI ANELLE RETI ATAC ETPL A LIVELLO REGIONALE NELLA RETE COTRAL ANCHE LA RETE REGIONALE COTRAL POSSIBILI DISAGI FINO 17.00 E DALLE 20.00 AL TERMINE DEL SERVIZIO PER TRAM, BUS, METRO E FERROVIE METRE EVITERBO LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA SCATTA DALLE 17.00 E ANDRÀ AVANTI FINO ALLE 20.00 SCIOPERO ANCHE NEL COMPARTO AEREO E DELLE FERROVIE DI STATO ITALIANE I DETTAGLI SONO ...