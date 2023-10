Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)DEL 20 OTTOBREORE 10.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO UNICHE CRITICITÀ SONO SEGNALATE SULLA-TARQUINIA DOVE SI RALLENTA PER LAVORI TA CERVETERI E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CATELNO E CASTEL DI DECIMA, PER LA PRESENZA DI RAMI SULLA CARREGGIATA, SIAMO IN DIREZIONERICORDIAMO CHE È IN CORSO LO SCIOPERO DEI TRASPORTI ACOINVOLTE LE RETI GESTITE DA ATAC E DATPL, ANCHE LA RETE REGIONALE COTRAL POSSIBILI STOP, DUNQUE, PER TRAM, BUS, METRO E FERROVIE METRE EVITERBO FINO ...