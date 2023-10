Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)DEL 20 OTTOBREORE 09.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA-NAPOLI SI È VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLASULLA DIRAMAZIONESUD, CODE TRA MONTEPORZIO CATONE E IL CASELLO AUTOSTRADALE, PER UNA MANIFESTAZIONE SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA VIA APRILIANA A VIA LAURENTINA, IN DIREZIONESULLA CASSIA VEIENTANA RISOLTO LINCIDENTE TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI CODE RESIDUE CODE IN DIMINUZONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E DELLA-FIUMICINO RISPETTIVAMENTE DA ANSA ...