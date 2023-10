Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)DEL 20 OTTOBREORE 08.30 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD AUTO IN CODA TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UNA MANIFESTAZIONE DEGLI AUTOTRASPORTATORI SULLA-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCONE è REGOLARE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONERICORDIAMO CHE PER LAVORI è CHIUSO LO SVINCOLO DI SETTEBAGNI FINO ALLE 18.00 DI QUESTA SERA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA TUFELLO A VIA LAURENTINA, IN DIREZIONESULLA CASSIA ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA DI BACCANELLO A VIA DE’ CEVERI, ...