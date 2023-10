Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 ottobre 2023)DEL 20 OTTOBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, COINVOLTI UNA VETTURA E UN MEZZO PESANTE, CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONECHIUSO PER LAVORI LO SVIN COLO DI SETTEBAGNI FINO ALLE 18.00 DI QUESTA SERA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ORA IL TRAFFICO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA T6RA PRNESTINA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA CASTAGNETTA A CASTEL DI DECIMA, VERSOCODE SULLA COLOMBO DA CASAL PALOCCO A ...