Verso Verona-Napoli | richiesta di Garcia | cosa ha chiesto alla squadra

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Fiorentina ed una pausa delle nazionali infuocata, ilè pronto a ripartire. Domani la sfida delicata contro l’Hellasal Bentegodi. Sono stati giorni delicati per il, ma soprattutto per Rudi. L’allenatore è stato al centro di varie voci che lo davano per esonerato, mafine De Laurentiis ha dato la sua piena fiducia al tecnico francese. La sosta – seppur sia stata tutt’altro che serena – ha dato modo adi studiare al meglio ilper preparare la gara che andrà in scena domani. Le possibili insidie dell’Hellasper ilSiamo giuntivigilia di Hellas, match che riaprirà ...