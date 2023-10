Verona | ristoratore dorme nel locale per i furti e rincorre il ladro in mutande VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 “È il quinto furto in poco tempo, non si può andare avanti così. Una vita di lavoro e sacrifici ma poi…”. Da protagonista dell’iconico programma “4 Hotel” in onda su Sky e TV8 con Bruno Barbieri, a bersaglio di delinquenti. Davide Tinazzi della Locanda al Vescovo in via XX Settembre nel quartiere di Veronetta a, a pochi minuti da piazza Bra e dall’Arena, racconta la “notte da dimenticare” da cui è reduce, quella tra mercoledì e giovedì, allargando le braccia con amarezza. “Ci ha portato via il guadagno della giornata e non è la prima volta che accade, purtroppo. Ti senti impotente quando subisci questi atti predatori nelche fai di tutto, insieme a familiari e dipendenti, per gestire al meglio. Una frustrazione tremenda…”, racconta al Corriere. Pochi secondi di filmato, l’esasperazione di un ...