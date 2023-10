Verona - Napoli | pronostico e quote | Garcia si gioca tutto al Bentegodi

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Vincere per lasciarsi alle spalle venti di crisi e voci di esonero. Dopo aver incassato la fiducia di De Laurentiis, ora Rudinon può più sbagliare: ilha un solo risultato ...

Vincere per lasciarsi alle spalle venti di crisi e voci di esonero. Dopo aver incassato la fiducia di De Laurentiis, ora Rudi Garcia non può più sbagliare: ilha un solo risultato possibile, nonostante le gare dopo la sosta nazionali siano spesso e volentieri complicate per gli azzurri. Ecco il pronostico didopo l'analisi ...

Verona-Napoli, Garcia: "Sono sereno e tranquillo. Poco rispetto nei miei confronti" Sky Sport

Napoli, Garcia: "Il dopo Fiorentina è stato una mancanza di rispetto nei miei confronti" - Sportmediaset Sport Mediaset

SPETTACOLI "Oggi sposi... sentite condoglianze!" in scena al Teatro Totò fino al 22 OTTOBRE SPETTACOLI "X Y Z. Dialoghi leggeri tra inutili generazioni" in scena a Napoli fino al 22 OTTOBRE ...Bentornati cari lettori, scusate la lunga assenza. Rieccoci dunque, ripartiamo dai pronostici della nona giornata di Serie A. Per chi volesse tentare.