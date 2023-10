Verissimo | tra gli ospiti del weekend Mauro Corona | Ciro Immobile e Alessandro Basciano

(Di venerdì 20 ottobre 2023), tra glidi Silvia Toffanin del 21 e 22 ottobre ci sono, Ezio Iacchetti e Behice di Terra Amara Sabato 21 e domenica 22 ottobre, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento imperdibile con. Sabato spazio alla replica di: la settimana scorsa Sophie Codegoni, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato la sua verità in merito alla fine della loro storia d’amore. Stavolta sarà l’ex gieffino, che ha chiesto il diritto di replica, ad essere ospite per raccontare la sua versione dei fatti. Aintensa intervista a, in libreria con Le ...

"Una soap opera turca ormai", si leggei commenti. "Ancora!!!una volta intervistava persone famose sul serio, ora siamo finiti a vedere Beautiful di Uomini e Donne"; o ancora: "Beh ...

Ciro Immobile a Verissimo: il capitano della Lazio ospite di Silvia Toffanin Corriere dello Sport

A "Verissimo", Ciro Immobile, Mauro Corona e Alessandro Basciano tra gli ospiti del weekend TGCOM

Le similitudini tra i due smartphone riaffiorano quando si parla di dotazione ... e a meno che non si abbia un vero e proprio innamoramento per altre interfacce utente è difficile trovargli dei veri ..."Se è vero, come a noi risulta, che il 56% delle borse di studio per la specializzazione in Chirurgia generale non è stato assegnato, significa che tra qualche anno le sale operatorie chiuderanno per ...