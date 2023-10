Verissimo | gli ospiti del 21 e 22 ottobre 2023

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Glidel doppio appuntamento del talk Settimana scorsa Sophie Codegoni, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato la sua verità in merito alla fine della storia d’amore con Alessandro Basciano. Questo sabato Alessandro, che ha chiesto il diritto di replica, sarà ospite per raccontare la sua versione dei fatti. Aintensa intervista a Mauro Corona, in libreria con “Le altalene” e ospite fisso nel programma di Retequattro “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer. E ancora, torna con la sua simpatia travolgente l’attrice Esra Dermanc?o?lu, che nella soap “Terra Amara” interpreta la perfida Behice. Infine, intervista di famiglia per Milena Miconi, in studio con il marito Mauro e le due figlie. Domnica, invece, la prima intervista aper il capitano della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile. In ...